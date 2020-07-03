Xiaomi выпустила "умный" гаджет для любителей кофе (фото)

Компания Xiaomi продолжает активно совершенствовать серию продукции для умного дома бренда Mijia. На этот раз китайский производитель объявил краудфандинговую кампанию для производства капсульной кофемашины Mijia Capsule Coffee Machine.

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В заявлении Xiaomi говорится, что Mijia Capsule Coffee Machine должна упростить приготовление чашки хорошего кофе в одно нажатие. Внешне устройство получило минималистичный дизайн, корпус выполнен полностью в белом цвете. Существенных подробностей о кофемашине не сообщается. Больше информации ожидается после начала краудфандинговой кампании 8 июля.



Фото: iTechua

Поскольку устройство относится к линейке Mijia, можно предположить, что оно будет интегрировано в экосистему «умного» дома Xiaomi. То есть среди функций стоит ожидать как минимум поддержку управления со смартфона.

Во время сбора средств заказать устройство можно за 349 юаней (1340 гривен). После официального запуска кофеварка будет стоить 399 юаней (1535 гривен).