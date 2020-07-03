Отменить уплату ЕСВ и НДФЛ для авиаотрасли невозможно - разъяснение Минфина

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Предложение временно отменить уплату взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) для субъектов хозяйствования авиационной отрасли невозможно поддержать, поскольку это приведет к росту дефицита Пенсионного Фонда и фондов соцстрахования.
Об этом говорится в разъяснении Министерства финансов.
“Это приведет к росту дефицита бюджетов ПФУ и фондов соцстрахования, что потребует значительных источников покрытия расходов Госбюджета, и в свою очередь приведет к нарушению сроков выплат и возникновению задолженности по пенсиям и других социальных выплат населению, указанное предложение (относительно освобождения от уплаты ЕСВ субъектов хозяйствования в авиационной отрасли – ред.) не может быть поддержана”, – говорится в разъяснении.
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Кроме того Минфин разъяснил, что аналогично представителей авиаотрасли в Украине невозможно освободить от уплаты налога на доходы физических лиц, поскольку он является одним из основных бюджетообразующих источников поступлений в структуре доходов местных бюджетов, за счет которых осуществляются расходы на экономическое и социальное развитие общин.
Эти разъяснения Министерство инфраструктуры получило от Минфина в мае и июне этого года.
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