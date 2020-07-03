В Китае представили два мини-электрокара (фото)

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Китайский автопроизводитель Baojun представил две версии мини-электрокаров E300 и E300 Plus.
Об этом сообщает портал Carbuzz.
«Китайская компания Baojun представила две версии мини-электрокаров E300 и E300 Plus», – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, стоимость электромобилей стартует от 9170 и 9880 долларов США соответственно.
Отмечается, что оба автомобиля имеют двигатель с мощностью в 53 лошадиных силы и батарею в 31,9 кВт, которая позволяет транспортным средствам проехать до 304 км без подзарядки.
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