В Китае представили два мини-электрокара (фото)

Китайский автопроизводитель Baojun представил две версии мини-электрокаров E300 и E300 Plus.

Об этом сообщает портал Carbuzz.

«Китайская компания Baojun представила две версии мини-электрокаров E300 и E300 Plus», – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, стоимость электромобилей стартует от 9170 и 9880 долларов США соответственно.



Отмечается, что оба автомобиля имеют двигатель с мощностью в 53 лошадиных силы и батарею в 31,9 кВт, которая позволяет транспортным средствам проехать до 304 км без подзарядки.