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Саудовская Аравия готова начать ценовую войну на нефтяном рынке

Саудовская Аравия готова начать ценовую войну на нефтяном рынке

Саудовская Аравия пригрозила начать ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, обязательства по которым они не выполнили ранее.

Об этом, со ссылкой на информированные источники, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Отмечается, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют не выполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения. Такая позиция фактического лидера ОПЕК может привести к новым проблемам в Организации стран-экспортеров нефти. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия вела ценовую войну с РФ, из-за разногласий по поводу обеспечения нефтью мировых рынков во время распространения коронавируса.

Решение, принятое в начале марта, вызвало немедленный обвал цен на нефть, которые упали на 25% в США — до их самого низкого уровня с 2016 года. Это заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, в то время как производители в США начали сокращать расходы.

По материалам Дело
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