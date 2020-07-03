Саудовская Аравия готова начать ценовую войну на нефтяном рынке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Саудовская Аравия пригрозила начать ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, обязательства по которым они не выполнили ранее.
Об этом, со ссылкой на информированные источники, сообщает Агентство нефтегазовой информации.
Отмечается, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют не выполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения. Такая позиция фактического лидера ОПЕК может привести к новым проблемам в Организации стран-экспортеров нефти. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия вела ценовую войну с РФ, из-за разногласий по поводу обеспечения нефтью мировых рынков во время распространения коронавируса.
Решение, принятое в начале марта, вызвало немедленный обвал цен на нефть, которые упали на 25% в США — до их самого низкого уровня с 2016 года. Это заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, в то время как производители в США начали сокращать расходы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растутВчера, 10:32 - 1871 12
Денисовой понадобилось 3,5 млн на создание сайта Уполномоченного ВРУ по правам человекаВчера, 17:21 - 757 6
В Раде придумали новый налог для мелких фермеров - DWВчера, 21:00 - 1473 5
Повышение тарифов на э/э приведет к увеличению тарифов на воду - экспертВчера, 08:19 - 1955 4
Дания разрешила достроить "Северный поток-2", но только новыми судамиВчера, 15:14 - 829 3
Подпадают ли под гарантии ФГВФЛ вклады, открытые через интернет-банкинг - ответ ФондаВчера, 15:37 - 3920
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 3344
Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столицеВчера, 09:06 - 3239 2
В столице смягчили карантин: что разрешилиВчера, 12:45 - 2387 1
Межбанк: обстановка для гривны останется сложнойВчера, 11:10 - 2051
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 501
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 593 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4447 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1475
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1461 1