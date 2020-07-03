Tesla выпустила шорты по 69 долларов (фото)

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Компания Tesla на официальном сайте начала продажу спортивных шорт красного цвета, которые стоят $69,42: по-английски слово shorts означает владельцев коротких позиций на рынке, которые играют на понижение.
Об этом сообщает Reuters.
“Сейчас доступны короткие шорты ограниченным тиражом”, – написал основатель Tesla Илон Маск в воскресенье.
Шорты Tesla изготовлены из атласа, на задней стороне – вышита надпись “S3XY” (отсылка к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y).
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