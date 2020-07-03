Великобритания отвернулась от Huawei

Великобритания в этом году намерена отказаться от оборудования Huawei в своих сетях 5G. Об этом со ссылкой на британские СМИ сообщает CNBC.

Телеканал отмечает, что если это правда, это окажется «значительным поворотом в позиции власти относительно китайского телекоммуникационного гиганта».

Власти страны, по сообщениям, взялись за разработку планов по изъятию оборудования Huawei из британских сетей следующего поколения до конца года.

Напомним: в январе Лондон заявил, что Huawei может сыграть ограниченную роль в развертывании 5G в стране, и это вызвало недовольство США, поскольку они пытались заставить другие страны вовсе отказаться от услуг и оборудования китайского телекомгиганта. Вашингтон уже не первый год настаивает на том, что Huawei представляет собой угрозу национальной безопасности в связи с тем, что ее оборудование может быть использовано китайскими властями для шпионажа.

Решение британских властей было, как сообщают СМИ, последовало после нового отчета одного из подразделений британского разведывательного агентства GCHQ, который вызвал обеспокоенность по поводу безопасности сотрудничества с китайской компанией.

Как сообщалось, на днях США официально определили китайские Huawei и ZTE угрозами для национальной безопасности.

До этого администрация Трампа пришла к выводу, что ведущие китайские компании, в том числе производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies и Hikvision, которая специализируется на видеонаблюдении, находятся в собственности или под контролем китайских военных.