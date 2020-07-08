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Индекс борща в Украине

Индекс борща в Украине

Приготовить борщ летом стало дешевле. Стоимость набора для этого блюда уменьшилась.

“Цена на борщевой набор, куда вошли лук, свёкла, капуста, морковь и картофель, снизилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, – говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего упала в цене лук репчатый и свеклу. Их стоимость уменьшилась более чем на 40%. Сейчас килограмм этих овощей стоит в среднем шесть и восемь гривень соответственно. “Белокочанная капуста подешевела в среднем на 22%. Морковь – на 9% и картофель на 4%”, – подчеркивает издание.

Справка Finance.ua:

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По материалам ТСН
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