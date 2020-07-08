Индекс борща в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Приготовить борщ летом стало дешевле. Стоимость набора для этого блюда уменьшилась.
“Цена на борщевой набор, куда вошли лук, свёкла, капуста, морковь и картофель, снизилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, – говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего упала в цене лук репчатый и свеклу. Их стоимость уменьшилась более чем на 40%. Сейчас килограмм этих овощей стоит в среднем шесть и восемь гривень соответственно. “Белокочанная капуста подешевела в среднем на 22%. Морковь – на 9% и картофель на 4%”, – подчеркивает издание.
График, по которому будут повышать минимальную зарплату:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)Вчера, 12:03 - 16822 11
"Конец эпохи бедности": журналисты показали поместье в Конча-Заспе, где поселился ЗеленскийВчера, 16:15 - 2250 10
Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, - ЗеленскийВчера, 09:32 - 1513 10
Президент озвучил план для заробитчанВчера, 16:00 - 2324 4
Налоги на квартиры в Украине: кому придется отдать 25 тыс. за жилье и машинуВчера, 20:00 - 8862 3
Водительские права будут выдавать по новым правиламВчера, 11:05 - 30208 3
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)Вчера, 12:03 - 16822 11
Налоги на квартиры в Украине: кому придется отдать 25 тыс. за жилье и машинуВчера, 20:00 - 8862 3
Сколько денег украинцы держат на депозитах: данные НБУВчера, 15:03 - 4998
Когда лучше покупать/продавать валюту - мнение экспертаВчера, 14:47 - 3019
Sony представила карманный кондиционер (видео)Вчера, 15:20 - 265
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 1532
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1328
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1127 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 6200 14