Где украинцы в период карантина искали работу за границей

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Количество запросов от украинцев на работу за пределами страны с марта по июнь 2020 года уменьшилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщил агентству “Интерфакс-Украина” онлайн-ресурс по поиску работы Jooble.
Страны. Украинские соискатели, которые занимались поиском работы в период карантина, введенного в Украине, сосредоточились преимущественно на вакансиях от работодателей в Польше, Чехии и Германии.
В Польше больше всего украинцев интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами.
В Германии чаще всего искали работу сиделками, медсестрами, каменщиками, IT-специалистами и строителями.
В Чехии же самыми привлекательными вакансиями для украинцев стали водители категории “В”, швеи, горничные, строители и медсестры.
“В марте-июне польские компании предлагали украинским соискателям вакансии упаковщиков, водителей, рабочих на автозаводы, фасовщиков и строителей. В Германии запросы работодателей свидетельствуют о том, что страна больше всего нуждалась в сиделках, кровельщиках, сборщиках клубники, специалистах направления Java-Development и бетонщиках-опалубщиках. Чешские работодатели также искали преимущественно работников физического труда: разнорабочих на склады, фабрики и заводы; сварщиков; кровельщиков; водителей и помощников на кухню”, – отмечают в Jooble.
В этих трех странах чаще всего за последние четыре месяца украинцам предлагали работу в отраслях производства, транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. Наименьшее количество предложений – в таких сферах как финансы и страхование; бухгалтерский учет, аудит и консалтинг; юриспруденция.
Ранее служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столице: аудиторы и электромонтажники – 20 тысяч гривен в месяц;
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