Где украинцы в период карантина искали работу за границей

Количество запросов от украинцев на работу за пределами страны с марта по июнь 2020 года уменьшилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщил агентству “Интерфакс-Украина” онлайн-ресурс по поиску работы Jooble.

Страны. Украинские соискатели, которые занимались поиском работы в период карантина, введенного в Украине, сосредоточились преимущественно на вакансиях от работодателей в Польше, Чехии и Германии.

В Польше больше всего украинцев интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами.

В Германии чаще всего искали работу сиделками, медсестрами, каменщиками, IT-специалистами и строителями.

В Чехии же самыми привлекательными вакансиями для украинцев стали водители категории “В”, швеи, горничные, строители и медсестры.

“В марте-июне польские компании предлагали украинским соискателям вакансии упаковщиков, водителей, рабочих на автозаводы, фасовщиков и строителей. В Германии запросы работодателей свидетельствуют о том, что страна больше всего нуждалась в сиделках, кровельщиках, сборщиках клубники, специалистах направления Java-Development и бетонщиках-опалубщиках. Чешские работодатели также искали преимущественно работников физического труда: разнорабочих на склады, фабрики и заводы; сварщиков; кровельщиков; водителей и помощников на кухню”, – отмечают в Jooble.

В этих трех странах чаще всего за последние четыре месяца украинцам предлагали работу в отраслях производства, транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. Наименьшее количество предложений – в таких сферах как финансы и страхование; бухгалтерский учет, аудит и консалтинг; юриспруденция.

Справка Finance.ua:

Ранее служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столице: аудиторы и электромонтажники – 20 тысяч гривен в месяц;

руководители отделов, служб и управлений – от 17 000 до 18 500 гривен;

мастера зеленого хозяйства – 17 тысяч гривен;

газорезчики, верхолазы, главные метрологи и старшие машинисты котлотурбинного цеха – в пределах 16-17 тысяч гривен;

геодезисты и электромеханики электросвязи – около 16 тысяч гривен;