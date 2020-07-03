Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,70 грн до 27,12 грн (+1,6%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,70/26,72 до 27,17/27,20 (+1,8%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,56/26,77 до 26,93/27,22 (+1,4%/+1,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.
Падение гривны, очевидно, связано с отставкой главы НБУ Якова Смолия и опасениями по поводу будущей независимости Нацбанка в проводимой денежно-кредитной политике, прокомментировал для Finance.ua Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
С его слов, несмотря на динамику рынка, НБУ остался на прошлой неделе чистым покупателем валюты.
“30 июня регулятор купил $169,8 млн а с 1 по 3 июля продал $150,9 млн. Таким образом чистая покупка за неделю составила $18,9 млн. С начала года регулятор купил на чистой основе $940,9 млн. Эта сумма пошла на увеличение валютных резервов”, – отмечает Иосуб.
По мнению эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать рост курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,6-27,7 грн, а наличный доллар в банках около 27,3-27,7 грн”, – прогнозирует эксперт.
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