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Кличко рассказал, когда исчезнут пробки на столичных мостах

Кличко рассказал, когда исчезнут пробки на столичных мостах

До 10 августа в столице планируют полностью возобновить движение на развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Мэр столицы отметил, что в последние годы в Киеве капитально обновляют инфраструктуру. – Много неудобств возникло из-за ремонта возле Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней там должны положить три слоя асфальта. До 10 августа движение на развязке планируем полностью возобновить, – сообщил Кличко.

Он также показал видео о том, как идет ремонт этой развязки, а также – обновление части улицы Ивана Франко. Его планируем завершить через две недели. – Это исторический центр города и мы его постепенно обновляем, – подчеркнул мэр.

Он сообщил, что начали работы на еще на одной важной транспортной артерии – на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут производить преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа. – Вы знаете, что в наследство, кроме разбитых дорог, нам достались и аварийные мосты и путепроводы. Таких сегодня в городе – почти 70. Некоторые из них не видели ремонта со времени постройки. А это – 50-60 лет. Вспомните, в каком состоянии был мост через Русановский пролив. Какими «уставшими» были путепроводы через улицу Богатырскую. Шулявский мост. Сегодня, также практически заново, мы строим Борщаговский путепровод. Давайте не забывать, что нагрузка на киевские мосты слишком велика. И почти весь транзитный транспорт, идущий с левого на правый берег и наоборот, следует через Киев. Ближайший мост через Днепр, через который может ехать грузовой транспорт – в 300 км к югу от Киева. И он тоже в аварийном состоянии, – отметил Виталий Кличко.

По материалам Вечірній Київ
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