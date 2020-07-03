Межбанк: обстановка для гривны останется сложной

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В понедельник на поведение валютного рынка будут оказывать влияние следующие факторы:
1. Окончательная коррекция рынков после отставки главы НБУ Якова Смолия. Снижение ажиотажа на украинском межбанке наблюдалось еще в прошлую пятницу, но многие нерезиденты не работали 3-го июля из-за празднования Дня Независимости в США (сам праздник пришелся в этот раз на субботу) и сегодня они окончательно определятся со своими дальнейшими действиями в связи со сменой в руководстве НБУ. Это повлияет на рынок ОВГЗ и опосредованно будет влиять на курс, тем более, что в ближайшую неделю будут проходить значительные выплаты по облигациям прошлых выпусков;
2. Пик периода вывода дивидендов “дочками” иностранных компаний. Это традиционно увеличивает спрос на валюту и работает обычно против гривны, провоцируя спекулянтов на попытки “разогреть” курс;
3. Хозяйственная деятельность компаний. Клиенты испытывают дефицит гривны (экспортеры уже потратили полученные ранее в июне возмещения НДС) и в том случае, если ажиотаж вокруг роста курса после отставки Якова Смолия окончательно стихнет – они начнут активнее продавать валютную выручку. Это поддержит нацвалюту на межбанке.
Кроме текущих расчетов по хозяйственным операциям нужно еще учитывать фактор того, что часть украинских компаний из-за снижения деловой активности в США в прошлую пятницу (часть американских компаний-контрагентов украинского бизнеса практически уже не работала перед Днем Независимости США). Это сократило объемы расчетов в долларе со стороны наших компаний в этот день и многие из них перенесли свои сделки в американской валюте сразу на 6-е июля. Сегодня все эти объемы сделок – выйдут на рынок, что увеличит статистику торгов;
4. Предстоящий завтра аукцион по размещению гривневых ОВГЗ на 84, 357 и 595 дней. После долгих раздумий (чиновники обычно объявляют о предлагаемых к продаже бумагах – по пятницам, а в этот раз это объявление на сайте Минфина Украины появилось лишь недавно) и после отмены размещения Украиной облигаций на $1,75 млрд из-за отставки главы Нацбанка – минфиновцы все же решили выйти на рынок во вторник с очередным размещением. Результаты аукциона и предлагаемая по облигациям доходность – покажет реальное отношение инвесторов к происходящему и опосредованно окажет влияние на поведение ресурсного и валютного рынков.
Обстановка на рынке для гривны останется достаточно сложной, а роль стабилизатора ситуации придется продолжать играть Нацбанку. Риск сохранения активных валютных колебаний пока сохраняется. Мы не исключаем необходимости продолжения выходов НБУ на торги с продажей доллара для стабилизации ситуации при попытках спекулятивных атак на гривну. Если же нерезиденты и местные клиенты уже “успокоятся” и войдут в обычный деловой ритм – Нацбанк будет стараться пополнить резервы для компенсации тех $150 млн, которые он потратил в конце прошлой недели для устранения паники.
Наличный валютный рынок в понедельник снова будет ориентироваться на два основных маркера: курсы межбанка и уровень спроса и предложения на наличную валюту со стороны населения.
По нашим прогнозам, 6 июля коридор по доллару на межбанке опять будет достаточно широким в пределах 27,05-27,35 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,10 / 27,13
евро – 30,45 / 30,48
российский рубль – 0,3795 / 0,3801
Курсы валют на Межбанке
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