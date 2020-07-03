Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут

По требованию народного депутата от партии “Слуга народа” Ольги Василевской Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в FACEBOOK.

“Украинский парадокс: прибыль госпредприятий падает – зарплаты их директоров растут”, – отметила она.

Перечень компаний, в которых чистый финансовый результат резко падал (период 2017-2019):

ГП Энергоатом – заработал меньше, чем в прошлом году, почти на 20%, а ЗП управленческому сектору поднял в 3 раза;

ГП Международный аэропорт Борисполь – заработал меньше на 260 млн грн, увеличил ЗП руководителям почти в 4 раза;

АО Харьковоблэнерго – доход 31 млн грн снизился до 1 млн в год, а зарплата выросла почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом;

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ГАХК Артем в 2019 заработал в 13 раз меньше предыдущих лет, а расходы на ЗП руководства выросли на 5 млн грн;

ГУ Госгидрография – доходы упали на 60%, а расходы на ЗП директоров в 3 раза;

ГП Украинский государственный центр радиочастот в 2019 году заработал в 24 раза меньше, чем в предыдущие годы, а расходы на зарплаты выросли вдвое;

ПАО Укргидроэнерго – за 3 года прибыль Общества выросла вдвое, при этом руководителям подняли заработные платы в 10 раз.

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата в Украине в мае 2020 года составила 10 542 грн.

В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум, от которого зависит размер пенсий и других социальных выплат. Несмотря на слухи о том, что повышение будет в двукратном размере, по факту украинцы станут “богаче” всего на 74 гривны. Размер прожиточного минимума составит 2118 грн.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.