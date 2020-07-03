Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут

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По требованию народного депутата от партии “Слуга народа” Ольги Василевской Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий.
Об этом нардеп сообщила на своей странице в FACEBOOK.
“Украинский парадокс: прибыль госпредприятий падает – зарплаты их директоров растут”, – отметила она.
Перечень компаний, в которых чистый финансовый результат резко падал (период 2017-2019):
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