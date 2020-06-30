Межбанк: глобальных перекосов на рынке не было

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Пятница на валютном рынке прошла очень непросто, но с ноткой позитива для гривны – доллар за день снизился с 27,25/27,28 гривен до 27,10/27,13.
Рынок был достаточно нервным с самого утра, что и позволило части игроков выставить первые котировки на отметке 27,25/27,28 и даже провести несколько сделок по 27,30-27,31 гривен. Но на этом потенциал “страха” у клиентов закончился.
Несмотря на сегодняшнее драматическое утверждение Верховной Радой отставки главы Нацбанка Якова Смолия на внеочередной сессии, а также на достаточно большой спрос на валюту на первом этапе сессии со стороны местных игроков – участники торгов смогли сами найти компромисс по курсу без вмешательства регулятора.
Частично это произошло из-за относительно равномерного выхода крупнейших игроков рынка, что не создавало глобальных перекосов спроса и предложения, а частично – за счет весьма средней активности нерезидентов ( в США уже начали отмечать предстоящий 4 июля День Независимости и многие иностранцы не работали по доллару на пятничном рынке).
Ход торгов:
Рынок в первые минуты сессии попытались сразу “разогреть” и выставили котировки 27,25/27,28 гривен за доллар ( что изначально было выше вчерашнего закрытия 27,22/27,25).
Но к 11 часам доллар просел до 27,175/27,20 за счет выхода достаточно большого количества продавцов. Продавцы и покупатели достаточно слаженно выходили на рынок, что не создавало больших перекосов спроса и предложения.
К 12 часам котировки остановились на отметке 27,185/27,205 гривен, но к обеду просели до 27,10/27,14 за счет выхода основной части продавцов.
После обеда курс просел до 27,08/27,12 к 14 часам и до 27,07/27,10 к 15:00. Затем уже спекулянты на малообъемном рынке за счет зазевавшихся покупателей подтянули котировки до 27,12/27,15 гривен к 16 часам. Но не смогли надолго сохранить эту тенденцию из-за отсутствия конечных покупателей и завершилась сессия на уровне 27,10/27,13.
НБУ сегодня на торги не выходил.
Главные события 3 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,07 / 27,10
евро – 30,40 / 30,43
российский рубль – 0,3789 / 0,3795
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1246 / 1,1248
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