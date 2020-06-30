Юристам в Вашингтоне разрешили принимать биткоины

Адвокатская палата округа Колумбия разрешила юристам в Вашингтоне принимать оплату в биткоинах и других криптовалютах.

Об этом сообщает Bloomberg Law.

Представители организации отметили, что криптовалюты стремительно набирают популярность в качестве платежного средства и юристы не могут стоять в стороне от этих перемен.

Прием оплаты в цифровой валюте палата считает допустимым в случае, если ее размер обоснован, а юрист способен обеспечить безопасное хранение активов. Для этого он должен обладать базовыми знаниями в области блокчейна.

В ситуации, когда стоимость цифровой валюты резко изменяется ввиду повышенной волатильности, палата рекомендует принимать решение в пользу клиентов. Чтобы избежать связанных с этим споров, юристам необходимо обсудить этот вопрос до совершения сделки.

В заявлении также сказано, что Налоговая служба США расценивает криптовалюты как собственность, из-за чего оплата с использованием криптовалют не похожа на оплату в фиатных валютах.

Перед этим юристам разрешили принимать криптовалюту в Нью-Йорке, Северной Каролине и Небраске.