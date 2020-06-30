Юристам в Вашингтоне разрешили принимать биткоины

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Адвокатская палата округа Колумбия разрешила юристам в Вашингтоне принимать оплату в биткоинах и других криптовалютах.
Об этом сообщает Bloomberg Law.
Представители организации отметили, что криптовалюты стремительно набирают популярность в качестве платежного средства и юристы не могут стоять в стороне от этих перемен.
Прием оплаты в цифровой валюте палата считает допустимым в случае, если ее размер обоснован, а юрист способен обеспечить безопасное хранение активов. Для этого он должен обладать базовыми знаниями в области блокчейна.
В ситуации, когда стоимость цифровой валюты резко изменяется ввиду повышенной волатильности, палата рекомендует принимать решение в пользу клиентов. Чтобы избежать связанных с этим споров, юристам необходимо обсудить этот вопрос до совершения сделки.
В заявлении также сказано, что Налоговая служба США расценивает криптовалюты как собственность, из-за чего оплата с использованием криптовалют не похожа на оплату в фиатных валютах.
Перед этим юристам разрешили принимать криптовалюту в Нью-Йорке, Северной Каролине и Небраске.
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