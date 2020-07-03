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Motorola представила смартфон Motorola One Fusion (фото)

Motorola представила смартфон Motorola One Fusion (фото)

Компания Motorola представила новый доступный смартфон Motorola One Fusion, который является упрощенной версией ранее анонсированного Motorola One Fusion+.

Motorola One Fusion оснащен экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ с каплевидным вырезом, в котором располагается фронтальная камера разрешением 8 Мп. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 710, он получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой флэш-памяти.


Фото: ixbt.com

На задней панели телефона расположены четыре камеры, разрешение главного датчика изображения составляет 48 Мп. Широкоугольная камера имеет разрешение 8 Мп. Дополнительно установлена макрокамера разрешением 5 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины сцены. Сзади также располагается сканер отпечатков пальцев. Предусмотрена специальная кнопка для запуска персонального помощника Google Assistant.

Motorola One Fusion комплектуется аккумулятором емкостью 5000 мА•ч, которого должно хватать на два дня работы. Телефон из коробки работает под управлением Android 10 с My UX, это новый пользовательский интерфейс Motorola.

Смартфон уже предлагается по цене 250 долларов.

По материалам internetua.com
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