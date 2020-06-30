Рада уволила главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала увольнение председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

За соответствующее решение проголосовали 226 депутатов.

Голоса за отставку дали фракции Слуга народа (183 голоса), ОПЗЖ (23), За будущее (6), Доверие (10). Голос, ЕС и Батькивщина воздержались.

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Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Однако председатель ВР заявил, что оно не действительно.

“По состоянию на сегодня в парламенте действительным остается только первое заявление об отставке”, – Разумков.

Самого Терентьева на заседании не было.

Справка Finance.ua:

Ранее стало известно, что Терентьев написал заявление об отставке. Это подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015-2019 Агия Загребельская: “Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться”.