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За год таможенные и налоговые поступления упали на треть

За год таможенные и налоговые поступления упали на треть

Министр финансов Сергей Марченко заявил о перевыполнении плана по поступлениям в государственный бюджет за июнь. По его словам, налоговая выполнила роспись Минфина на 105%, а таможня – на 100%.

Об этом сам министр заявил во время брифинга.

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В то же время, и налоговая, и таможня собрали меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, если сравнивать со старым планом, недовыполнение по налоговой составило почти 14%: 26,7 млрд грн при плане 31 млрд грн. По таможне – более 28% (21,7 при плане 30,2 млрд грн.).

Напомним, ранее Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой служб поставлена ​​задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя – иначе они будут уволены.

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По материалам РБК-Украина
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