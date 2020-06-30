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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (39,024 млн и 45,819 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 36), максимальный курс продажи доллара 27,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 84,843 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1000 – 888
27,1000 – 7 777
27,0800 – 10 000
27,0500 – 12 000
27,0500 – 99 999
27,0500 – 2 000
27,0400 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0500 – 50 000
27,0500 – 33 000
27,0500 – 40 000
27,0500 – 20 000
27,0500 – 45 000
27,0600 – 30 000
27,0600 – 45 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0810 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0226 грн..
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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