Dodge представил модернизированный кроссовер (фото)

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Представленный на рынке США кроссовер Dodge Durango модернизировали, а также предложили самую мощную версию под названием SRT Hellcat.
Обновленный Dodge Durango теперь может похвастаться перед конкурентами более агрессивной внешностью за счет другой решетки радиатора, более узких светодиодных фар и новых бамперов. При этом на пятой двери появился более габаритный спойлер.
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В салоне модернизированного кроссовера появилась полностью новая передняя панель с повернутой к водителю центральной консолью. Также модели добавили новую мультимедийную систему, которая может иметь диагональ экрана 8,4 или 10,1 дюйма. Сообщается, что новая медиасистема работает в пять раз быстрее предыдущей. Кроме того, можно выбрать компоновку салона как с двумя, так и с тремя рядами кресел.
Фото: MMR
В силовых параметрах модели все без изменений. Так, модификации SXT, GT и Citadel получат 3,6-литровый атмосферный мотор V6 Pentastar, который выдает 299 л.с. и 353 Нм крутящего момента. При этом версия R/T может похвастаться 5,7-литровым двигателем Hemi V8 на 365 «лошадей» и 529 Нм крутящего момента. Все варианты комплектуются 8-диапазонной АКПП TorqueFlite и задним или полным приводом.
Фото: MMR
Особое место в этом ряду занимает версия Dodge Durango SRT, оснащенная 6,5 литровым двигателем Hemi V8 на 482 «лошадки» и 637 Нм крутящего момента. Но если и этого покажется кому-то мало, то производитель предлагает самую мощную модификацию – Dodge Durango SRT Hellcat – с двигателем Hemi V8 6,2 с шнековым компрессором, который выдает 720 «лошадей» и 875 Нм.
Фото: MMR
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