Межбанк: обстановка для гривны останется сложной

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Пятница продолжит тенденции этой недели и будет чрезвычайно сложной на валютном рынке. Давление на гривну сохраняется. Основными мотиваторами для участников валютного рынка будут экономические, политические и кадровые факторы. Сработает также и “пятничный эффект” , что несколько снизит статистику.
Обстановка на рынке для гривны останется напряженной и сложной, а роль стабилизатора ситуации придется играть Нацбанку и в какой-то мере – госбанкам. Риск увеличения валютных колебаний сохранится.
Экономические факторы:
Период вывода дивидендов “дочками” иностранных компаний и поведение нерезидентов.
Спрос на валюту со стороны дочерних иностранных компаний традиционно возрастает в начале месяца, что позволяет продавцам максимально завышать котировки продажи доллара и евро на межбанке. А нерезиденты, выходящие из украинских ОВГЗ – пока еще не совсем “отошли” от последних новостей по смене руководства Нацбанка и продолжают активные покупки валюты на торгах. Рост спроса на валюту, подогретый событиями в Нацбанке – работает против гривны.
“Пятничный эффект”, придерживание валюты экспортерами и поведение спекулянтов.
Экспортеры продолжают тратить гривну, которую получили от государства в виде возмещений НДС, что снижает объемы предложения ими валютной выручки, а вчерашний рост котировок на новостях об отставке главы НБУ Якова Смолия – только усиливает их желание не торопиться с продажей валюты и стараться продавать ее только на пике котировок. Психологически это работает против гривны и на фоне активности покупателей – создает определенный существенный перевес спроса над предложением во время сессии.
Спекулянты на фоне нехватки предложения валюты и ажиотажа активно “разогревают” курс и играют “на повышение”. Подобная ситуация на межбанке будет наблюдаться и сегодня.
Частично напряжение на рынке снизится за счет “пятничного эффекта”, когда многие компании переносят свои валютные операции с последнего дня рабочей недели на понедельник, чтобы “не зависать” с расчетами на выходные. Но учитывая сложную ситуацию на рынке и опасения у клиентов по дальнейшему росту котировок – в этот раз подобная логика у компаний может не сработать и они предпочтут провести все операции сегодня, чтобы не входить в валютные риски.
Политический и кадровый факторы:
В настоящий момент все необходимые документы по увольнению главы НБУ Якова Смолия уже находятся в Верховной Раде и депутаты обещают оперативно закрыть этот вопрос. Пока функции руководителя Нацбанка переданы первому заместителю главы НБУ – Екатерине Рожковой. И весь финансовый рынок гадает – кто же станет новым главой этого ведомства и какие еще кадровые перестановки пройдут Нацбанке. Идет существенная борьба за этот пост и кандидатур рассматривается много.
На фоне этой неопределенности – многие клиенты предпочитают не рисковать и оперативно закрывать свои валютные обязательства на фоне опасений по возможной девальвации нацвалюты, что пока также работает против гривны за счет роста ажиотажного спроса.
В сложившейся ситуации рост спроса на валюту как на межбанке, так и на наличном рынке в пятницу сохранится, а спекулятивные атаки на гривну продолжатся.
Мы не исключаем необходимости продолжения выходов НБУ на торги с продажей доллара для стабилизации ситуации.
Наличный валютный рынок в пятницу снова будет ориентироваться на два основных маркера: поведение межбанка и фактический уровень спроса и предложения на наличную валюту со стороны населения в своем регионе.
По прогнозам Finance.ua, 3 июля коридор по доллару на межбанке опять будет достаточно широким в пределах 27,05-27,40 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,22 / 27,25
евро – 30,68 / 30,72
российский рубль – 0,3871 / 0,3878
Курсы валют на Межбанке
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