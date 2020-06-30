Airbnb ввела ограничения для клиентов моложе 25 лет

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запретит пользователям младше 25 лет снимать жилье в своих районах. Речь идет о клиентах, у которых менее трех положительных отзывов на бронирование домов. В то же время, молодые люди смогут без проблем арендовать гостиничные номера или отдельные комнаты, а также любое жилье за ​​пределами их региона.

Об этом сообщает Business Insider.

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Причиной ограничений стали проверки домов, сдаваемых в аренду в Канаде. Выяснилось, что далеко не все арендаторы относятся к арендованному жилью с должной аккуратностью.

“Сервис уже запретил вечеринки и большие мероприятия в жилищах такого типа”, – говорится в сообщении.

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Площадка также собирается запустить специальную горячую линию, чтобы соседи могли сообщать о проблемах в арендованных на Airbnb домах.