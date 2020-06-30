В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса

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На стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса. В ВОЗ заявили об оптимизме, даже если клинические разработки этих вакцин провалятся.
Об этом заявила в ходе брифинга эксперт по исследованиям и разработке Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Энао-Рестрепо, сообщается в Twitter ВОЗ.
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“У нас есть широкий конвейер с четырьмя разными типами вакцины”, – заявила эксперт.
В ВОЗ ожидают, что на стадию клинических испытаний перейдет еще больше вакцин. При этом на данный момент организация разрабатывает критерии, по которым будет оцениваться их эффективность.
Отмечается, что в настоящее время перспективной считается вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований. Эту вакцину испытают на большом количестве людей для выяснения ее безопасности.
Еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе вакцины тестируют на здоровых людях, чтобы проверить безопасность препарата.
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