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Samsung выпустила док-станцию для зарядки и дезинфекции смартфонов (фото)

Samsung выпустила док-станцию для зарядки и дезинфекции смартфонов (фото)

Samsung предлагает владельцам устройств семейства Galaxy услугу бесплатной дезинфекции. Компания выпустила специальный прибор, позволяющий каждому самостоятельно следить за чистотой своих гаджетов.

Samsung ITFIT UV Sterilizer представляет собой небольшой кейс размером 22,8 х 12,8 х 4,9 см. Внутри установлены две ультрафиолетовые лампы, позволяющие выполнять дезинфекцию смартфонов, наушников, очков и других небольших предметов. По заверению производителя, 10-минутная процедура убивает 99% бактерий, находящихся на телефоне или любой другой вещи.


Фото: gizmochina.com

Помимо дезинфекции гаджет выступает в качестве станции беспроводной зарядки с выходной мощностью 10 Вт. Это позволяет одновременно очищать и заряжать совместимые устройства.


Фото: gizmochina.com

Пока что Samsung ITFIT UV Sterilizer продаётся только в Таиланде по цене около $50. О доступности в других регионах информации пока нет.

По материалам 4PDA
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