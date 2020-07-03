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Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столице

Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столице

Риелторы и программисты – в лидерах среди самых высокооплачиваемых вакансий в столичной службе занятости.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости (КГЦЗ).

«По данным Киевского городского центра занятости по состоянию на конец июня наиболее оплачиваемые в Киеве – вакансии риелтора и инженера-программиста. Претендентам, которые будут отвечать всем заявленным требованиям, работодатели готовы платить 25 тысяч гривен и 22 тысячи гривен в месяц соответственно», – отмечают в КГЦЗ.

Среди наиболее оплачиваемых в Киеве вакансий:

  • аудиторы и электромонтажники – 20 тысяч гривен в месяц;
  • руководители отделов, служб и управлений – от 17 000 до 18 500 гривен;
  • мастера зеленого хозяйства – 17 тысяч гривен;
  • газорезчики, верхолазы, главные метрологи и старшие машинисты котлотурбинного цеха – в пределах 16-17 тысяч гривен;
  • геодезисты и электромеханики электросвязи – около 16 тысяч гривен;
  • электромеханики, инженеры-лаборанты, обмотчики элементов электрических машин – более 15 тысяч гривен.

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В КГЦЗ говорят, что на 15 тысяч гривен могут рассчитывать директор департамента, главный конструктор, менеджер в торговле, специалист по связям с общественностью и прессой, торговый агент и т.д.

Всего в базе вакансий Киевского городского центра занятости по состоянию на 1 июля было 10 089 вакансий, что на 18% больше, чем в начале карантина.

Справка Finance.ua:

  • Средняя заработная плата в Украине в мае 2020 года составила 10 542 грн, в большинстве регионов в среднем платили в столице – 15 191 грн.
  • Самой популярной сферой деятельности в Украине по количеству вакансий была и остается “Розничная торговля”.
  • В среднем 18% всех вакансий Государственного центра занятости предлагают минимальную зарплату, еще 32% вакансий – зарплаты 8-10 тыс. грн. Более 13% вакансий – это зарплата более 10 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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