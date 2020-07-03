Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столице

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Риелторы и программисты – в лидерах среди самых высокооплачиваемых вакансий в столичной службе занятости.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости (КГЦЗ).
«По данным Киевского городского центра занятости по состоянию на конец июня наиболее оплачиваемые в Киеве – вакансии риелтора и инженера-программиста. Претендентам, которые будут отвечать всем заявленным требованиям, работодатели готовы платить 25 тысяч гривен и 22 тысячи гривен в месяц соответственно», – отмечают в КГЦЗ.
Среди наиболее оплачиваемых в Киеве вакансий:
В КГЦЗ говорят, что на 15 тысяч гривен могут рассчитывать директор департамента, главный конструктор, менеджер в торговле, специалист по связям с общественностью и прессой, торговый агент и т.д.
Всего в базе вакансий Киевского городского центра занятости по состоянию на 1 июля было 10 089 вакансий, что на 18% больше, чем в начале карантина.
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