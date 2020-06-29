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Кредит для бизнеса с плавающей ставкой

Кредит для бизнеса с плавающей ставкой

Банк «Пивденный» предлагает бизнес-клиентам кредитование с плавающей процентной ставкой.

Это продукт, который напрямую зависит от учетной ставки НБУ. Сейчас она является самой низкой за всю историю Украины. А это дает бизнесу возможность получить кредитование по рекордно низкому проценту.

Общий размер кредита по плавающей процентной ставке состоит из двух частей: учетная ставка НБУ и дополнительная величина.

Учетная ставка на сегодня установлена на уровне 6 %. Она может меняться в зависимости от пересмотра размера учетной ставки НБУ, но общий размер плавающей ставки всегда будет отвечать тенденциям рынка.

Дополнительная величина устанавливается банком и подлежит пересмотру один раз в год.

Финансирование по программе с плавающей процентной ставкой будет предоставляться в виде кредитной линии для пополнения оборотных средств и финансирования расходов на проведение работ или оказание услуг.

По материалам Пивденный
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