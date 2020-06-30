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Xiaomi представила умный телевизор по цене iPhone 11 Pro Max (фото)

Xiaomi представила умный телевизор по цене iPhone 11 Pro Max (фото)

Китайская компания Xiaomi анонсировала флагманский телевизор Xiaomi Mi TV Master. Этот элегантный умный телевизор поставляется с сверхтонкими рамками и оснащен большим 65 “дисплеем. Телевизор имеет специальную подставку, но его также можно повесить на стену.

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Телевизор оснащен просто огромным 65-дюймовым 4K OLED-дисплеем (3840 × 2160) с углом обзора 178° и частотой обновления 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу 98,8%, а толщина его рамок составляет 4,6 мм. Такие тонкие рамки действительно редко можно увидеть в телевизорах. Эта панель имеет цветовую гамму DCI-P3 98.5% и максимальную яркость 1000 нит. Устройство поддерживает HDR10+, а также имеет функции MEMC, Dolby Vision и время отклика 1 мс.


Фото из открытых источников

Умный телевизор оснащен 4-ядерным процессором MediaTek MT9650, который поставляется с графическим чипом ARM Mali-G52 MC1. Он предлагает профессиональный игровой режим и автоматический режим с низкой задержкой (ALLM). В устройстве 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Patchwall от Xiaomi также входит в комплект, а гаджет поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц / 5 ГГц).

Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI (включая HDMI eARC), двумя разъемами USB, S / PDIF и портом Ethernet. Также есть динамики мощностью 65 Вт (левый и правый каналы 2 х 12.5 Вт), каналы объемного звучания 2 х 10 Вт.


Фото из открытых источников

Есть поддержка искусственного интеллекта и 20 алгоритмов качества изображения. Дисплей этого телевизора можно использовать в качестве доски объявлений для офисов или любых учреждений.

Этот телевизор был анонсирован в Китае, и его цена составляет ¥ 12 999 (≈ ₴ 50 010 / $1840).

По материалам Pingvin Pro
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