Xiaomi представила умный телевизор по цене iPhone 11 Pro Max (фото)

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Китайская компания Xiaomi анонсировала флагманский телевизор Xiaomi Mi TV Master. Этот элегантный умный телевизор поставляется с сверхтонкими рамками и оснащен большим 65 “дисплеем. Телевизор имеет специальную подставку, но его также можно повесить на стену.
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Телевизор оснащен просто огромным 65-дюймовым 4K OLED-дисплеем (3840 × 2160) с углом обзора 178° и частотой обновления 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу 98,8%, а толщина его рамок составляет 4,6 мм. Такие тонкие рамки действительно редко можно увидеть в телевизорах. Эта панель имеет цветовую гамму DCI-P3 98.5% и максимальную яркость 1000 нит. Устройство поддерживает HDR10+, а также имеет функции MEMC, Dolby Vision и время отклика 1 мс.
Фото из открытых источников
Умный телевизор оснащен 4-ядерным процессором MediaTek MT9650, который поставляется с графическим чипом ARM Mali-G52 MC1. Он предлагает профессиональный игровой режим и автоматический режим с низкой задержкой (ALLM). В устройстве 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Patchwall от Xiaomi также входит в комплект, а гаджет поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц / 5 ГГц).
Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI (включая HDMI eARC), двумя разъемами USB, S / PDIF и портом Ethernet. Также есть динамики мощностью 65 Вт (левый и правый каналы 2 х 12.5 Вт), каналы объемного звучания 2 х 10 Вт.
Фото из открытых источников
Есть поддержка искусственного интеллекта и 20 алгоритмов качества изображения. Дисплей этого телевизора можно использовать в качестве доски объявлений для офисов или любых учреждений.
Этот телевизор был анонсирован в Китае, и его цена составляет ¥ 12 999 (≈ ₴ 50 010 / $1840).
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