Google покупает канадского производителя популярных смарт-очков Focals

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Alphabet Inc., материнская компания Google, подтвердила, что техногигант приобрел канадский стартап North, который разрабатывает смарт-очки Focals.
Условия сделки не разглашаются, однако The Globe and Mail сообщили, что Google заплатил за North около 180 миллионов долларов, пишет PYMNTS.
“Технический опыт North будет полезен нам, поскольку мы будем продолжать инвестировать в сферы аппаратного обеспечения и развивать вычислительные технологии”, – утверждает Рик Остерлох, старший вице-президент по устройствам и услугам в Google.
По словам Остерлоха, Google хочет создать такое будущее, где все устройства работают вместе, а технологии отходят на второй план.
“Мы называем это вычислительной средой”, – говорит Рик Остерлох.
У работников North не возникнет неудобства. Они присоединятся к команде Google и будут работать в канадских городах Китченер и Ватерлоо.
Стивен Лейк, Мэттью Бейли и Аарон Грант, соучредители канадского стартапа, положительно оценивают приобретение North американским техногигантом. Для них главное то, что они и дальше смогут работать из своих родных городов – Китченер и Ватерлоо.
“Объединение с Google значительно улучшит наше общее видение технологического будущего”, – отмечают соучредители North в блоге стартапа.
Смарт-очки North под названием Focals во время старта продаж в январе 2019 года стоили 1000 долларов. Впоследствии стартап снизил цену этого продукта до 600 долларов. Однако даже после уменьшения стоимости “умные” очки Focals не очень хорошо продавались: стартапу удалось продать около тысячи экземпляров.
На линзах смарт-очков отображается информация со смартфона: дата и время, погода, различные уведомления, почта и т.д.
Как известно, компания Google тоже разработала смарт-очки Google Glass и представила их еще в 2013 году. Однако устройство техногиганта работало со сбоями, время автономной работы было слишком коротким, а некоторые пользователи отметили, что оно “выглядит нелепо”. В результате компания отказалась от дальнейшей разработки Google Glass.
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