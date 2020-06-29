0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Google покупает канадского производителя популярных смарт-очков Focals

Google покупает канадского производителя популярных смарт-очков Focals

Alphabet Inc., материнская компания Google, подтвердила, что техногигант приобрел канадский стартап North, который разрабатывает смарт-очки Focals.

Условия сделки не разглашаются, однако The Globe and Mail сообщили, что Google заплатил за North около 180 миллионов долларов, пишет PYMNTS.

“Технический опыт North будет полезен нам, поскольку мы будем продолжать инвестировать в сферы аппаратного обеспечения и развивать вычислительные технологии”, – утверждает Рик Остерлох, старший вице-президент по устройствам и услугам в Google.

По словам Остерлоха, Google хочет создать такое будущее, где все устройства работают вместе, а технологии отходят на второй план.

“Мы называем это вычислительной средой”, – говорит Рик Остерлох.

У работников North не возникнет неудобства. Они присоединятся к команде Google и будут работать в канадских городах Китченер и Ватерлоо.

Стивен Лейк, Мэттью Бейли и Аарон Грант, соучредители канадского стартапа, положительно оценивают приобретение North американским техногигантом. Для них главное то, что они и дальше смогут работать из своих родных городов – Китченер и Ватерлоо.

“Объединение с Google значительно улучшит наше общее видение технологического будущего”, – отмечают соучредители North в блоге стартапа.

Смарт-очки North под названием Focals во время старта продаж в январе 2019 года стоили 1000 долларов. Впоследствии стартап снизил цену этого продукта до 600 долларов. Однако даже после уменьшения стоимости “умные” очки Focals не очень хорошо продавались: стартапу удалось продать около тысячи экземпляров.

На линзах смарт-очков отображается информация со смартфона: дата и время, погода, различные уведомления, почта и т.д.

Как известно, компания Google тоже разработала смарт-очки Google Glass и представила их еще в 2013 году. Однако устройство техногиганта работало со сбоями, время автономной работы было слишком коротким, а некоторые пользователи отметили, что оно “выглядит нелепо”. В результате компания отказалась от дальнейшей разработки Google Glass.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.