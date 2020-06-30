Microsoft бесплатно обучит IT-навыкам 25 млн человек

К концу 2020 года корпорация Microsoft запустит бесплатный онлайн-курс по цифровым навыкам. Его смогут пройти боле 25 млн человек по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Отмечается, что подобная инициатива ускорит процессы восстановления экономики после пандемии, а люди смогут найти работу.

Компания предоставит доступ к обучающим материалам LinkedIn Learning, Microsoft Learn и GitHub Learning Lab. Всего Microsoft выделила 10 образовательных блоков:

разработка;

продажи;

менеджмент;

IT-администрирование;

коммуникации;

цифровой маркетинг;

анализ данных;

финансы;

графический дизайн;

поддержка клиентов.

Курс можно будет пройти на сайте — opportunity.linkedin.com. Обучающая программа будет доступна на английском, французском, испанском и немецком языках.

После прохождения участники смогут заказать сертификат о подтверждении навыков — он будет стоить $15. Кроме того, в процессе обучения предлагается бесплатный доступ к инструментам компании по поиску работы.