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Microsoft бесплатно обучит IT-навыкам 25 млн человек

Microsoft бесплатно обучит IT-навыкам 25 млн человек

К концу 2020 года корпорация Microsoft запустит бесплатный онлайн-курс по цифровым навыкам. Его смогут пройти боле 25 млн человек по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Отмечается, что подобная инициатива ускорит процессы восстановления экономики после пандемии, а люди смогут найти работу.

Компания предоставит доступ к обучающим материалам LinkedIn Learning, Microsoft Learn и GitHub Learning Lab. Всего Microsoft выделила 10 образовательных блоков:

  • разработка;
  • продажи;
  • менеджмент;
  • IT-администрирование;
  • коммуникации;
  • цифровой маркетинг;
  • анализ данных;
  • финансы;
  • графический дизайн;
  • поддержка клиентов.

Курс можно будет пройти на сайте — opportunity.linkedin.com. Обучающая программа будет доступна на английском, французском, испанском и немецком языках.

После прохождения участники смогут заказать сертификат о подтверждении навыков — он будет стоить $15. Кроме того, в процессе обучения предлагается бесплатный доступ к инструментам компании по поиску работы.

По материалам ain.ua
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