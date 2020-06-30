Microsoft бесплатно обучит IT-навыкам 25 млн человек

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К концу 2020 года корпорация Microsoft запустит бесплатный онлайн-курс по цифровым навыкам. Его смогут пройти боле 25 млн человек по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Отмечается, что подобная инициатива ускорит процессы восстановления экономики после пандемии, а люди смогут найти работу.
Компания предоставит доступ к обучающим материалам LinkedIn Learning, Microsoft Learn и GitHub Learning Lab. Всего Microsoft выделила 10 образовательных блоков:
Курс можно будет пройти на сайте — opportunity.linkedin.com. Обучающая программа будет доступна на английском, французском, испанском и немецком языках.
После прохождения участники смогут заказать сертификат о подтверждении навыков — он будет стоить $15. Кроме того, в процессе обучения предлагается бесплатный доступ к инструментам компании по поиску работы.
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