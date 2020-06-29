Соглашение о выпуске 12-летних евробондов Украины отменили из-за отставки Смолия - Bloomberg

Соглашение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов отменили. Решение связано с заявлением главы Национального банка Украины Якова Смолия об отставке из-за политического давления.

Об этом сообщают Bloomberg и панъевропейская фондовая биржа.

Решение об отмене соглашения было принято по инициативе украинского правительства. Такое решение является первым подобным в истории Украины. Его основанием стало заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия об отставке в связи с «систематическим политическим давлением».

Читайте также: В Офисе президента отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

«Насколько я понимаю, у инвесторов не было права отказаться (от евробондов – ред.), разве что идти потом судиться. Но наше правительство поступило разумно: между краткосрочной целью взять деньги сейчас и долгосрочной целью – сохранить доверие инвесторов, выбрали второе», – прокомментировал аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив.

Новые евробонды Украины должны были стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. Ожидалось получить целом 1,75 миллиарда долларов, из которых 750 миллионов долларов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах. Остальные 1 миллиард долларов правительство могло использовать на покрытие дефицита государственного бюджета (его размер в 2020 году составляет около 300 млрд гривен или четверть всех запланированных расходов).

Напомним, вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке ввиду “систематического политического давления”.

Ранее Finance.ua писал, что Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.