Альфа-Банк Украина открыл НАЭК «Энергоатом» кредитную линию на 50 млн долларов США

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В рамках расширения кредитной поддержки экономики Украины, Альфа-Банк Украина открыл кредитную линию Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» – государственной компании, которая является оператором всех действующих атомных станций Украины и обеспечивает до 55% потребности нашей страны в электроэнергии.
Согласно условиям кредитного договора от 22 июня 2020 года, сумма кредита составила 50 млн долларов США. Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств в формате возобновляемой кредитной линии. Кредитная линия открыта на один года. Первый транш в размере 50 млн долларов США уже перечислен на счет предприятия.
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