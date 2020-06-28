Альфа-Банк Украина открыл НАЭК «Энергоатом» кредитную линию на 50 млн долларов США

В рамках расширения кредитной поддержки экономики Украины, Альфа-Банк Украина открыл кредитную линию Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» – государственной компании, которая является оператором всех действующих атомных станций Украины и обеспечивает до 55% потребности нашей страны в электроэнергии.

Согласно условиям кредитного договора от 22 июня 2020 года, сумма кредита составила 50 млн долларов США. Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств в формате возобновляемой кредитной линии. Кредитная линия открыта на один года. Первый транш в размере 50 млн долларов США уже перечислен на счет предприятия.