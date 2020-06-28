0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0 Новости партнёров

Альфа-Банк Украина открыл НАЭК «Энергоатом» кредитную линию на 50 млн долларов США

Альфа-Банк Украина открыл НАЭК «Энергоатом» кредитную линию на 50 млн долларов США

В рамках расширения кредитной поддержки экономики Украины, Альфа-Банк Украина открыл кредитную линию Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» – государственной компании, которая является оператором всех действующих атомных станций Украины и обеспечивает до 55% потребности нашей страны в электроэнергии.

Согласно условиям кредитного договора от 22 июня 2020 года, сумма кредита составила 50 млн долларов США. Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств в формате возобновляемой кредитной линии. Кредитная линия открыта на один года. Первый транш в размере 50 млн долларов США уже перечислен на счет предприятия.

По материалам Альфа-Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Альфа-Банк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.