0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 241 0

Межбанк: день продавцов "со стальными нервами"

Межбанк: день продавцов "со стальными нервами"

Среда на валютном межбанке ожидаемо прошла со снижением объемов операций, но достаточно интересно для продавцов “со стальными нервами” и спекулянтов.

В полной мере сработал эффект первого дня месяца. Клиенты подводили итоги завершившегося месяца, квартала и полугодия и окончательно определялись со своими задачами на новый период. Это привело к снижению статистики операций и дало возможность спекулянтам и самым выдержанным продавцам сыграть “на повышение” во второй половине дня.

Мы не видим в происходящем большой угрозы для курса гривны в ближайшее время, но тем не менее – участники рынка поволновались и психологически это сработало против нацвалюты. При низких объемах сделок и отсутствии продаж Нафтогаза именно это и помогло спекулянтам качнуть курс под вечер.

Нацбанк на торги не выходил, так как сегодня особо выкупать регулятору было нечего.

Ход торгов:
На малообъемном рынке (что типично для первого рабочего дня месяца) спрос несколько превышал предложение и к 11 часам доллар вырос с утренних 26,72/26,74 до 26,75/26,77 гривен, а затем находился в пределах этого коридора почти до полудня.

К обеду продавцов стало явно не хватать, а покупатели еще не были полностью закрыты. Это и спровоцировало рост котировок до 26,76/26,78 гривен к 13 часам, а затем и к плавному росту курса до 26,82/26,84 к 15:00.

Отсутствие продавцов во второй половине сессии позволило спекулянтам на мелких сделках вздернуть котировки до 26,85/26,87 к 16 часам и до 26,86/26,88 к концу сессии.

Главные события 1 июля на межбанке:

  1. Спекулятивный “разогрев” курса доллара на мелких сделках с утренних 26,72/26,74 гривен до 26,86/26,88 к концу дня;
  2. НБУ не выходил сегодня на рынок;
  3. Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,7536 гривен, а официальный на 2 июля установлен на отметке 26,77 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,84 / 26,86
евро – 30,07 / 30,09
российский рубль – 0,3771 / 0,3778

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1267 / 1,1269

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.