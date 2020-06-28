Межбанк: день продавцов "со стальными нервами"

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Среда на валютном межбанке ожидаемо прошла со снижением объемов операций, но достаточно интересно для продавцов “со стальными нервами” и спекулянтов.
В полной мере сработал эффект первого дня месяца. Клиенты подводили итоги завершившегося месяца, квартала и полугодия и окончательно определялись со своими задачами на новый период. Это привело к снижению статистики операций и дало возможность спекулянтам и самым выдержанным продавцам сыграть “на повышение” во второй половине дня.
Мы не видим в происходящем большой угрозы для курса гривны в ближайшее время, но тем не менее – участники рынка поволновались и психологически это сработало против нацвалюты. При низких объемах сделок и отсутствии продаж Нафтогаза именно это и помогло спекулянтам качнуть курс под вечер.
Нацбанк на торги не выходил, так как сегодня особо выкупать регулятору было нечего.
Ход торгов:
На малообъемном рынке (что типично для первого рабочего дня месяца) спрос несколько превышал предложение и к 11 часам доллар вырос с утренних 26,72/26,74 до 26,75/26,77 гривен, а затем находился в пределах этого коридора почти до полудня.
К обеду продавцов стало явно не хватать, а покупатели еще не были полностью закрыты. Это и спровоцировало рост котировок до 26,76/26,78 гривен к 13 часам, а затем и к плавному росту курса до 26,82/26,84 к 15:00.
Отсутствие продавцов во второй половине сессии позволило спекулянтам на мелких сделках вздернуть котировки до 26,85/26,87 к 16 часам и до 26,86/26,88 к концу сессии.
Главные события 1 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,84 / 26,86
евро – 30,07 / 30,09
российский рубль – 0,3771 / 0,3778
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1267 / 1,1269
Курсы валют на Межбанке
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