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За май долги по зарплатам выросли почти на 5%

За май долги по зарплатам выросли почти на 5%

На 1 июня 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% (по сравнению с 1 мая) – до 3 142,792 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самая большая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 666,009 млн гривен, Днепропетровской – 422,780 млн гривен и Харьковской – 458,812 млн гривен.

В каких отраслях самые большие долги:

  • промышленность – 2 321,753 млн грн;
  • транспорт и связь – 277,893 млн грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 251,393 млн грн;

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  • операции с недвижимостью – 60,093 млн грн;
  • строительство – 50,610 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн.
  • Самая высокая средняя зарплата в мае была в Киеве – 15 191 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7921 грн.

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По материалам Finance.UA
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