Таможня выполнила план в июне на 104%

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В июне Гостаможслужба выполнила индикативные показатели доходов Государственного бюджета Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В целом в бюджет перечислено 26,8 млрд грн:
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«Впервые в этом году, который отметился негативными факторами влияния ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID-19, Гостаможслужба выполнила план показателей поступлений в государственный бюджет. Продолжать и в дальнейшем максимально качественно выполнять свои функции и стабилизировать работу службы, чтобы усилить борьбу с контрабандой на таможне и ликвидацию теневых схем», – отметил и.о. председателя Гостаможслужбы Игорь Муратов.
Инфографика: Гостаможня
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