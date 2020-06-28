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Таможня выполнила план в июне на 104%

Таможня выполнила план в июне на 104%

В июне Гостаможслужба выполнила индикативные показатели доходов Государственного бюджета Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В целом в бюджет перечислено 26,8 млрд грн:

  • при индикативе – 25,8 млрд грн;
  • выполнение – 104%;
  • в общий фонд перечислено – 21,7 млрд грн (индикатив 21,6 млрд грн).

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«Впервые в этом году, который отметился негативными факторами влияния ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID-19, Гостаможслужба выполнила план показателей поступлений в государственный бюджет. Продолжать и в дальнейшем максимально качественно выполнять свои функции и стабилизировать работу службы, чтобы усилить борьбу с контрабандой на таможне и ликвидацию теневых схем», – отметил и.о. председателя Гостаможслужбы Игорь Муратов.


Инфографика: Гостаможня

Справка Finance.ua:

  • В мае 2020 года Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда.
  • Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой службы поставлена ​​задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя. Иначе они будут уволены.
По материалам Finance.UA
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