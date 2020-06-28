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Shell спишет стоимость своих активов на сумму до $22 млрд

Shell спишет стоимость своих активов на сумму до $22 млрд

Британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell сообщила, что по итогам второго квартала она может списать стоимость своих активов на сумму от $15 млрд до $22 млрд.

Как сообщает OilExp, в компании объяснили это последствиями пандемии коронавируса, замедлением экономической активности и снижением цен на энергоносители.

Списание стоимости активов придется на три сегмента операций Shell:

  • газовые операции, в основном в Австралии, на $8-9 млрд;
  • операции по добыче, в основном в Бразилии и на сланцевых месторождениях Северной Америки – $4-6 млрд;
  • операции по производству нефтепродуктов – $3-7 млрд.

В связи в этим компания считает, что данные списания по итогам второго квартала негативно скажутся на доналоговых показателях компании в размере $20-27 млрд. После этого предупреждения акции Shell на торгах Амстердамской фондовой бирже подешевели на 4%.

По материалам Mind
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