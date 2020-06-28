Shell спишет стоимость своих активов на сумму до $22 млрд

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Британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell сообщила, что по итогам второго квартала она может списать стоимость своих активов на сумму от $15 млрд до $22 млрд.
Как сообщает OilExp, в компании объяснили это последствиями пандемии коронавируса, замедлением экономической активности и снижением цен на энергоносители.
Списание стоимости активов придется на три сегмента операций Shell:
В связи в этим компания считает, что данные списания по итогам второго квартала негативно скажутся на доналоговых показателях компании в размере $20-27 млрд. После этого предупреждения акции Shell на торгах Амстердамской фондовой бирже подешевели на 4%.
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