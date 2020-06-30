Пользователи iOS и Android потратили на приложения более $50 млрд с начала года

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С начала 2020 года пользователи потратили в App Store и Google Play $50,1 млрд.
Об этом свидетельствуют оценки аналитиков компании Sensor Tower.
Этот показатель превзошел прошлогодний результат на 23,4%. Больший рост в этом году отражает тенденцию увеличения общих затрат в результате воздействия пандемии COVID-19 на глобальную экосистему приложений.
По оценкам аналитиков, в первом полугодии App Store получил $32,8 млрд за счет покупок и подписок на игры и программы (+24,7% год к году). Результат Google Play за полгода – $17,3 млрд (+21%).
Tinder сохранил за собой первое место в рейтинге по затратам пользователей среди неигровых приложений: $433 млн в App Store и Google Play. Этот результат отражает снижение примерно на 19% в годовом выражении, по сравнению с $532 млн в первом полугодии 2019 года. Снижение доходов, по мнению аналитиков, может быть связано с коронавирусом: возможно, из-за изменений в поведении пользователей, или из-за того, что в апреле 2020 года Tinder представил бесплатную функцию Passport.
На втором месте оказалась видеоплатформа YouTube ($431 млн), на третьем – TikTok ($421 млн). Tencent Video и Netflix попали в пятерку лучших неигровых приложений, заняв четвертое и пятое места соответственно.
По оценкам, в первой половине 2020 года были впервые установлены 71,5 млрд приложений, на 26,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю App Store из общего количества пришлось 18,3 млрд (+22,8%).
В топ-5 неигровых приложений по количеству загрузок отчетный период вошли TikTok (626 млн установок, включая версию iOS для Douyin в КНР), WhatsApp, Zoom, Facebook и Instagram.
Расходы на пользователей на мобильные игры выросли на 21,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года. В App Store расходы на мобильные игры составили $22,2 млрд, в Google Play – $14,4 млрд.
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