Пользователи iOS и Android потратили на приложения более $50 млрд с начала года

С начала 2020 года пользователи потратили в App Store и Google Play $50,1 млрд.

Об этом свидетельствуют оценки аналитиков компании Sensor Tower.

Этот показатель превзошел прошлогодний результат на 23,4%. Больший рост в этом году отражает тенденцию увеличения общих затрат в результате воздействия пандемии COVID-19 на глобальную экосистему приложений.

По оценкам аналитиков, в первом полугодии App Store получил $32,8 млрд за счет покупок и подписок на игры и программы (+24,7% год к году). Результат Google Play за полгода – $17,3 млрд (+21%).

Tinder сохранил за собой первое место в рейтинге по затратам пользователей среди неигровых приложений: $433 млн в App Store и Google Play. Этот результат отражает снижение примерно на 19% в годовом выражении, по сравнению с $532 млн в первом полугодии 2019 года. Снижение доходов, по мнению аналитиков, может быть связано с коронавирусом: возможно, из-за изменений в поведении пользователей, или из-за того, что в апреле 2020 года Tinder представил бесплатную функцию Passport.

На втором месте оказалась видеоплатформа YouTube ($431 млн), на третьем – TikTok ($421 млн). Tencent Video и Netflix попали в пятерку лучших неигровых приложений, заняв четвертое и пятое места соответственно.

По оценкам, в первой половине 2020 года были впервые установлены 71,5 млрд приложений, на 26,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю App Store из общего количества пришлось 18,3 млрд (+22,8%).

В топ-5 неигровых приложений по количеству загрузок отчетный период вошли TikTok (626 млн установок, включая версию iOS для Douyin в КНР), WhatsApp, Zoom, Facebook и Instagram.

Расходы на пользователей на мобильные игры выросли на 21,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года. В App Store расходы на мобильные игры составили $22,2 млрд, в Google Play – $14,4 млрд.