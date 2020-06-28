0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Из "коронавирусного" фонда выделили 35 миллиардов на дороги

Из "коронавирусного" фонда выделили 35 миллиардов на дороги

Правительство выделило Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодору) 35 миллиардов гривен из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт 1459 километров дорог государственного значения.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на своем заседании 1 июля.

Читайте также: Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу

Следовательно, правительство утвердило перечень объектов реконструкции, капитального, текущего и среднего ремонта, автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и выделил на них 35 миллиардов гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, и ее последствиями.

Планируется, что 33 млрд грн будут израсходованы на обновление указанного перечня дорог, а 2 миллиарда на эксплуатацию, содержание и текущий мелкий ремонт.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислав Криклия, за счет этих средств в Украине будут дополнительно обновлены 1459 километров дорог государственного значения.

Напомним, в Укравтодоре планируют в 2020 году обновить 4000 км дорог государственного значения и 2500 км дорог местного значения.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.