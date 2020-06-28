Из "коронавирусного" фонда выделили 35 миллиардов на дороги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство выделило Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодору) 35 миллиардов гривен из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт 1459 километров дорог государственного значения.
Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на своем заседании 1 июля.
Читайте также: Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу
Следовательно, правительство утвердило перечень объектов реконструкции, капитального, текущего и среднего ремонта, автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и выделил на них 35 миллиардов гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, и ее последствиями.
Планируется, что 33 млрд грн будут израсходованы на обновление указанного перечня дорог, а 2 миллиарда на эксплуатацию, содержание и текущий мелкий ремонт.
По словам министра инфраструктуры Украины Владислав Криклия, за счет этих средств в Украине будут дополнительно обновлены 1459 километров дорог государственного значения.
Напомним, в Укравтодоре планируют в 2020 году обновить 4000 км дорог государственного значения и 2500 км дорог местного значения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал без оговорок7 ч. назад - 1412 10
Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водителиПозавчера, 18:17 - 36445 7
monobank начал открывать счета для ФЛП6 ч. назад - 2764 5
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2038 5
Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайнВчера, 16:10 - 639 5
Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов (инфографика)8 ч. назад - 4074
Только с риэлтором: эксперт назвал минусы введения новых правил продажи и аренды недвижимостиВчера, 21:00 - 3360 4
monobank начал открывать счета для ФЛП6 ч. назад - 2764 5
Bugatti выпустит супердорогой спортивный гиперкар в единственном варианте (фото)17 ч. назад - 1819
Киев ужесточает карантин5 ч. назад - 1605 1
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)4 ч. назад - 90
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2010 5
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Позавчера, 15:27 - 731
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 807
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 727