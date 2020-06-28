Из "коронавирусного" фонда выделили 35 миллиардов на дороги

Правительство выделило Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодору) 35 миллиардов гривен из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт 1459 километров дорог государственного значения.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на своем заседании 1 июля.

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Следовательно, правительство утвердило перечень объектов реконструкции, капитального, текущего и среднего ремонта, автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и выделил на них 35 миллиардов гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, и ее последствиями.

Планируется, что 33 млрд грн будут израсходованы на обновление указанного перечня дорог, а 2 миллиарда на эксплуатацию, содержание и текущий мелкий ремонт.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислав Криклия, за счет этих средств в Украине будут дополнительно обновлены 1459 километров дорог государственного значения.

Напомним, в Укравтодоре планируют в 2020 году обновить 4000 км дорог государственного значения и 2500 км дорог местного значения.