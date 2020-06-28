6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплаты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5000 гривен, и на это есть экономические основания.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду.
“Есть экономические расчеты на сегодня, есть основания, и повышение минимальных зарплат дает положительный эффект для экономики государства, поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5000 гривен”, – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что уже в следующем году с 1 января она увеличится до 6000 гривен, а с 1 июля следующего года – вырастет до 6500 гривен.
Глава правительства добавил, что такой рост в условиях сокращения импорта “должен обеспечить увеличение потребления продукции отечественных производителей”.
“Это будет иметь положительный эффект и для бизнеса, и для бюджета, для страны в целом, и для каждого гражданина Украины”, – добавил он.
Шмыгаль отметил, что для помощи украинскому бизнесу правительство планирует привлечь средства иностранных партнеров.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал без оговорок7 ч. назад - 1412 10
Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водителиПозавчера, 18:17 - 36445 7
monobank начал открывать счета для ФЛП6 ч. назад - 2764 5
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2038 5
Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайнВчера, 16:10 - 639 5
Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов (инфографика)8 ч. назад - 4074
Только с риэлтором: эксперт назвал минусы введения новых правил продажи и аренды недвижимостиВчера, 21:00 - 3360 4
monobank начал открывать счета для ФЛП6 ч. назад - 2764 5
Bugatti выпустит супердорогой спортивный гиперкар в единственном варианте (фото)17 ч. назад - 1819
Киев ужесточает карантин5 ч. назад - 1605 1
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)4 ч. назад - 96
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2028 5
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Позавчера, 15:27 - 732
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 809
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 727