6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплаты

Минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5000 гривен, и на это есть экономические основания.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду.

“Есть экономические расчеты на сегодня, есть основания, и повышение минимальных зарплат дает положительный эффект для экономики государства, поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5000 гривен”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что уже в следующем году с 1 января она увеличится до 6000 гривен, а с 1 июля следующего года – вырастет до 6500 гривен.

Глава правительства добавил, что такой рост в условиях сокращения импорта “должен обеспечить увеличение потребления продукции отечественных производителей”.

“Это будет иметь положительный эффект и для бизнеса, и для бюджета, для страны в целом, и для каждого гражданина Украины”, – добавил он.

Шмыгаль отметил, что для помощи украинскому бизнесу правительство планирует привлечь средства иностранных партнеров.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

С 1 июля в Украине на 91 грн повысился прожиточный минимум: общий показатель на одного человека в расчете в месяц теперь составляет 2118 грн.

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