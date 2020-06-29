Средняя зарплата в Донецкой области уменьшилась на 5%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в мае 2020 года составила 11 854 грн. По сравнению с апрелем 2020 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 5,0%, по сравнению с маем 2019 года – увеличился на 4,1%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 4,9%, по сравнению с маем 2019 года – повысилась на 1,1%.

Номинальная зарплата в мае 2020 года превышала средний показатель по Украине (10542 грн) на 12,5%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в мае был в Киеве – 15191 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 7921 грн).

По уровню средней заработной платы в мае 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (17924 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата также работников угольной промышленности (14804 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14240 грн), сферы государственного управления (14098 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12458 грн), торговли (12048 грн), финансовой и страховой деятельности (11869 грн).

От 8,8 до 11,8 тыс.грн составила средняя зарплата работников пищевой промышленности (11806 грн), машиностроения (11647 грн), легкой промышленности (11494 грн), строительства (11440 грн), транспорта (10977 грн), сельского хозяйства (9070 грн), образования (8806 грн).

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе здравоохранения и оказания социальной помощи (7261 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июня 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 666,0 млн грн, или 21,2% всех долгов по ее выплате в Украине (3142,8 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 15,5% фонда оплаты труда, начисленного за май (в среднем по Украине – 4,0%).

В течение мая 2020 года сумма долга по зарплате увеличилась на 75,7 млн грн, или на 12,8%, по сравнению с 1 января 2020 года – на 100,5 млн грн, или на 17,8%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 июня 2020 года составила 340,5 млн грн, или 51,1% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 23,2% больше, чем было на 1 мая (из-за невыплат работникам угольной промышленности), а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 31,0% (вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов).

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение мая увеличились на 27,2% и на 1 июня 2020 года составили 311,1 млн грн, или 91,4% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 249,5 млн грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что по сравнению с задолженностью на 1 мая больше на 67,7 млн грн, или на 37,3%.