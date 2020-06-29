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Boeing провела успешное тестирование парашютной системы капсулы Starliner

Boeing провела успешное тестирование парашютной системы капсулы Starliner

Компания Boeing провела очередную тестовую проверку парашютов космического корабля Starliner.

В этот раз компания сосредоточилась на проверке работы парашютной системы при неблагоприятной комбинации факторов. Boeing хотела убедиться, что парашюты будут правильно надуваться, даже если на начальной стадии раскрытия произойдёт прерывание процедуры.

Команда добавила в программу тестирования имитированный сбой. Тем самым было предотвращено раскрытие одного из трёх основных парашютов Starliner. При этом испытательный аппарат всё же благополучно приземлился примерно через две с половиной минуты после сброса, даже несмотря на далеко не идеальные условия. Таким образом, испытания были признаны успешными.

В дальнейшем Boeing намерена использовать собранные данные для повышения надёжности парашютов Starliner, прежде чем приступить к пилотируемым полётам. Компания также поделится собранными данными с NASA, чтобы агентство могло использовать их для собственных космических аппаратов.

Starliner – это одна из коммерческих пассажирских капсул, предназначенных для доставки американских астронавтов в космос наряду со SpaceX Crew Dragon. К сожалению, капсула не смогла достичь МКС во время своего первого испытательного полёта в декабре, потому что она не вышла на нужную орбиту. Расследование показало, что Boeing не проводила комплексных испытаний капсулы, что помогло бы заблаговременно выявить недостатки, которые и привели к неудаче испытательного полёта. Агентство NASA утвердило план Boeing, предусматривающий ещё один беспилотный тестовый запуск, но его дата ещё не оглашена.

По материалам ITC.ua
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