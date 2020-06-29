В Японии начали взимать плату за пластиковые пакеты

Все магазины в Японии начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров.

Такое решение было принято еще в декабре прошлого года правительством Японии.

Это должно помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов.

Согласно принятому властями законодательству, стоимость пакетов должна быть не менее 2 иен. Также магазины продолжат предлагать посетителям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон. Местных жителей также призывают приходить в магазины со своими сумками, чтобы сократить объемы использования пластиковых пакетов.

На планете ежегодно добавляется около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в Мировой океан. Мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии в настоящее время разрабатывает меры, имеющие целью к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.