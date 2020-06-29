0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

В Японии начали взимать плату за пластиковые пакеты

В Японии начали взимать плату за пластиковые пакеты

Все магазины в Японии начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров.

Такое решение было принято еще в декабре прошлого года правительством Японии.

Это должно помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов.

Согласно принятому властями законодательству, стоимость пакетов должна быть не менее 2 иен. Также магазины продолжат предлагать посетителям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон. Местных жителей также призывают приходить в магазины со своими сумками, чтобы сократить объемы использования пластиковых пакетов.

На планете ежегодно добавляется около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в Мировой океан. Мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии в настоящее время разрабатывает меры, имеющие целью к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.