0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 212 0

Украинцам грозит рост цен на бензин: прогноз эксперта

Украинцам грозит рост цен на бензин: прогноз эксперта

Несмотря на то что в Украине прекратили расти цены на автогаз, стоимость автомобильного топлива в целом вскоре может повыситься.

Такое мнение в комментарии сайту “Сегодня” высказал директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

“Самая неясная ситуация с бензином А-92: в опте он стоит дороже, чем дизтопливо, а в рознице у них одинаковая цена. Все склады сейчас заполнены, но присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель, причем скорее да, чем нет”, – уточнил Куюн.

При этом аналитик рынка сжиженного газа говорит, что на наступившей неделе сохраняется трудно прогнозируемая ситуация с ценами на газ.

“Да, опт подешевел, но, вероятнее всего, что розничные цены за неделю не изменятся”, – уточнил Артем Куюн.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.