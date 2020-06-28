Украинцам грозит рост цен на бензин: прогноз эксперта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Несмотря на то что в Украине прекратили расти цены на автогаз, стоимость автомобильного топлива в целом вскоре может повыситься.
Такое мнение в комментарии сайту “Сегодня” высказал директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.
“Самая неясная ситуация с бензином А-92: в опте он стоит дороже, чем дизтопливо, а в рознице у них одинаковая цена. Все склады сейчас заполнены, но присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель, причем скорее да, чем нет”, – уточнил Куюн.
При этом аналитик рынка сжиженного газа говорит, что на наступившей неделе сохраняется трудно прогнозируемая ситуация с ценами на газ.
“Да, опт подешевел, но, вероятнее всего, что розничные цены за неделю не изменятся”, – уточнил Артем Куюн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал без оговорок11 ч. назад - 1825 8
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2474 8
В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости7 ч. назад - 1374 6
В Укркосмосе назвали три сценария для первого украинского спутника15 ч. назад - 532 6
6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплаты5 ч. назад - 1104 5
Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов (инфографика)12 ч. назад - 4903
monobank начал открывать счета для ФЛП10 ч. назад - 3920 5
Bugatti выпустит супердорогой спортивный гиперкар в единственном варианте (фото)22 ч. назад - 2677
В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько вырастут выплаты (таблица)13 ч. назад - 2545
Киев ужесточает карантин9 ч. назад - 1840 1
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)9 ч. назад - 121
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2462 8
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Позавчера, 15:27 - 765
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 836
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 752