Украинцам грозит рост цен на бензин: прогноз эксперта

Несмотря на то что в Украине прекратили расти цены на автогаз, стоимость автомобильного топлива в целом вскоре может повыситься.

Такое мнение в комментарии сайту “Сегодня” высказал директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

“Самая неясная ситуация с бензином А-92: в опте он стоит дороже, чем дизтопливо, а в рознице у них одинаковая цена. Все склады сейчас заполнены, но присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель, причем скорее да, чем нет”, – уточнил Куюн.

При этом аналитик рынка сжиженного газа говорит, что на наступившей неделе сохраняется трудно прогнозируемая ситуация с ценами на газ.

“Да, опт подешевел, но, вероятнее всего, что розничные цены за неделю не изменятся”, – уточнил Артем Куюн.