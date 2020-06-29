Импорт товаров в мае обвалился на 35%

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Сводный платежный баланс Украины в мае 2020 года сведен с дефицитом 353 миллиона долларов, что в 2,1 раза меньше, чем в мае 2019 года (749 миллиона долларов).
Об этом говорится в предварительных данных Национального банка.
Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 1,4 млрд долларов, при этом в мае прошлого года дефицит показателя составил 136 млн долларов.
Объем экспорта товаров в мае существенно сократился – на 24,7% (в апреле 2020 г. на 3,8%), до 3,1 млрд долларов.
Снижение показателя было обусловлено сокращением по основным группам товаров, в частности, экспорт черных и цветных металлов уменьшился на 32,1% (в апреле на 18,1%), продукции машиностроения – на 17,5% (8,1%), древесины и изделий из нее – на 25,5% (15,6%), продукции химической промышленности – на 18,4% (2,5%), промышленных изделий – на 20,7% (24,2%), а также продовольственных товаров – на 13,4% (вырос на 6,6%) и минеральных продуктов – на 35,2% (вырос на 12,1%).
Импорт товаров в мае 2020 г. продолжил сокращаться более существенно, чем экспорт – на 35,5% (в апреле – 29,8%), до 3,3 млрд долларов. В том числе энергетический импорт сократился в 2,1 раза (1,6 раз), а неэнергетический – в 1,4 раза (также, как и в апреле).
В прошлом месяце, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 25,4% (в апреле – 28,6%), в том числе легковых автомобилей – на 14,5% (в 1,5 раза), а также продукции химической промышленности – на 33,3% (17,9%) и промышленных изделий – на 25,2% (23,2%).
Кроме того, снизился импорт черных и цветных металлов – на 34% (в апреле – 36,8%), древесины и изделий из нее – на 31,3% (26,9%) и продовольственных товаров – на 1,1% (вырос на 2,1%).
Отмечается, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 4 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,8 раза) и других деловых услуг (в 2,3 раза).
Вместе с тем сокращению экспорта услуг способствовало снижение транспортных услуг (в 1,6 раза) и расходов лиц, путешествующих по Украине (в 28 раз), тогда как экспорт компьютерных услуг продолжил расти (на 6,5%).
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