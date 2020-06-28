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ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

Совет Евросоюза утвердил решение, которым разрешил странам-членам с 1 июля открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Об этом говорится в решении Совета ЕС.

Несмотря на то, что по решению, принятому Советом ЕС во вторник, сохраняется общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз, с 1 июля все же появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.

Государства-члены имеют право открывать въезд для следующих категорий:

  • путешествующих с целью обучения;
  • моряков, направляющихся на корабль;
  • граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;
  • высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, для которых до настоящего времени действовали исключения:

  • членов семей граждан ЕС;
  • тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ;
  • сезонных работников;
  • дипломатов и т.д.

Как сообщалось, Совет ЕС во вторник согласовал снятие коронавирусных ограничений на несущественные поездки в ЕС для жителей ряда стран с 1 июля. Украины в этом списке нет.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего – при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.

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По материалам Економічна Правда
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