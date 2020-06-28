ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

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Совет Евросоюза утвердил решение, которым разрешил странам-членам с 1 июля открыть въезд для отдельных категорий украинцев.
Об этом говорится в решении Совета ЕС.
Несмотря на то, что по решению, принятому Советом ЕС во вторник, сохраняется общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз, с 1 июля все же появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.
Государства-члены имеют право открывать въезд для следующих категорий:
Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, для которых до настоящего времени действовали исключения:
Как сообщалось, Совет ЕС во вторник согласовал снятие коронавирусных ограничений на несущественные поездки в ЕС для жителей ряда стран с 1 июля. Украины в этом списке нет.
Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего – при условии взаимной отмены ограничений.
Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.
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