Алексей Авраменко: 5 уроков кризиса для предпринимателя

Нет готового рецепта по выходу из кризиса, каждая компания должна искать свой вариант. Решений нет, но – есть возможности. И кризис сможет пережить только та компания, которая ищет возможности.

EasyPay пережил несколько кризисов и я уверен, что карантин и кризис 2020 не последний в нашей истории. Мы начали работу в 2007 году и меньше чем через год грянул мировой финансовый кризис 2008 года. Рынок платежных терминалов тогда только развивался, потребитель еще не очень доверял новому платежному средству и тут грянул кризис… Гривна упала, валюта выросла.

Но, несмотря на общий негативный покупательский спрос, мы смогли создать и сделать популярным новый для украинского финансового рынка финансовый инструмент – платежный терминал.

В 2014 году – аннексия Крыма и война на Донбассе. Бизнес там мы закрыли сразу же, потеряв все терминалы в Крыму и на оккупированных территориях. Финансовые и политические прогнозы будущего Украины и украинского финтех-рынка были не очень радужными. Но, мы рискнули и начали развивать новое, инновационное направление бизнеса – EasyPay зашел в сферу онлайн-денег и начал предоставлять услуги интернет-эквайринга.

В этом году, во время карантина нам временно пришлось закрыть терминалы, которые стояли в метро, торговых центрах, в непродуктовых магазинах и других локациях, закрытых из-за пандемии короновируса. Учитывая, что мы второй год подряд активно инвестируем в proximity marketing и разработку мобильных приложений, закрытие (даже временное) части бизнеса не смогло не отразиться на компании.

К тому же, соблюдая все предписания Министерства охраны здоровья, Кабмина и ВОЗ, нам пришлось перевести всех сотрудников офиса и колл-центра на удаленную работу. Вся коммуникация с партнерами, клиентами, потребителями также перешла в удаленный формат.

Очевидно, что нас ждет продолжение пандемии, и как украинские компании выйдут из возможного повторения локдауна и кризиса – зависит только от владельцев бизнеса.

Я вынес несколько уроков, основанных на моем личном опыте преодоления кризиса.

1. Доверие и поддержка коллег и сотрудников. Сохранение ключевых людей в команде. Постоянная двусторонняя система коммуникации. Нужно не только информировать коллег об изменении правил внутри компании, но и слушать их, чтобы не пропустить потенциальных проблем, связанных с дискомфортом сотрудников.

2. Максимально продумывать сценарии (позитив/негатив). Долгосрочный план реагирования и готовность быстро реагировать в сложившейся ситуации, это вопрос выживания команды, бизнеса и отрасли в целом.

Если хотите сохранить бизнес и рабочие места – всегда собирайте и анализируйте всю доступную информацию. К сожалению, ни один бизнес-аналитик, ни одна консалтинговая компания не имеют полной картины – у каждого свое видение, свои интересы (личные, корпоративные или политические), но анализ разных данных от разных экспертов позволяет составить более-менее реалистичный прогноз развития.

3. Использовать всевозможные онлайн-инструменты, чтобы достучаться до партнеров, клиентов и подрядчиков. Если бизнес, не связанный с производством, промышленностью, энергетикой и т.д., не может быстро переключиться на онлайн – этот бизнес нежизнеспособен.

4. Кризис – это новый опыт, который делает нас сильнее. Карантин сократил время согласования, и мы больше сфокусировались на реализации инновационных решений. Так, во время карантина разработали технологичные IT-решения для приема платежей для новых и существующих клиентов. Все это стало возможным благодаря проактивной позиции менеджеров и упрощению согласования – это мы сохраним и после карантина.

5. Заботьтесь о себе. Предприниматель, владелец бизнеса должен быть в ресурсе, а для этого нужно уметь работать со своим стрессом и заботиться о ментальном здоровье.

Не забывайте, что кризис рано или поздно закончится, и только от вас зависит, сможете ли вы сохранить людей, команду и бизнес. Внутренние ресурсы исчерпываются и их нужно восстанавливать. Я, например, выделил время для своей зарядки, чтения и медитации, когда на меня не прыгают дети. Найдите здоровый баланс между работой, отдыхом и личным временем и будьте организованы.

Выживут те, кто сумеет адаптироваться к новым бизнес-реалиям и сможет избежать паники. Опыт показывает, что любой кризис может дать толчок к развитию и шанс выйти на свободные участки рынка, откуда ушли те, кто не справился и пришел к решению «закрыться».

Я уже сейчас понимаю, что наша жизнь и бизнес изменились и никогда не будут прежними – тенденция к удаленной работе, призывы к социальной дистанции с каждым годом будут все сильнее и сильнее. Но, при этом базовые вещи останутся неизменными – семья, поддержка родных и близких.

Алексей Авраменко, СЕО и основатель EasyPay