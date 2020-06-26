Межбанк: спокойным этот день назвать нельзя

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Вторник на валютном рынке прошел очень активно и с позитивными результатами для НБУ. По факту, за день курс доллара особо не изменился – с утренних 26,68/26,71 к вечеру котировки покупки доллара выросли на 1 копейку до 26,69 гривен, а курс продажи – остался на том же уровне 26,71.
Но спокойным этот день как для клиентов, так и для банков с НБУ – назвать нельзя.
Основных причин было две:
1) завершение отчетного периода – клиенты фактически всю первую половину сессии закрывали свои внешние операции по итогам июня, второго квартала и полугодия. Это провоцировало активный выход на торги небольших компаний, а также и основных крупных операторов рынка, что увеличило статистику торгов;
2) поведение Нафтогаза и НБУ – госкомпания продолжила распродавать валюту под финансирование своих текущих гривневых расходов (в том числе и на расчеты с бюджетом), а НБУ был универсальным покупателем практически всего предложения доллара со стороны Нафтогаза. Продавал он валюту через Укргазбанк, а единственными серьезными покупателями (кроме Нацбанка) оказались нерезиденты. В середине дня (после ухода НБУ и выкупа им доллара госкомпании) они выходили на торги с покупкой валюты через СИТИбанк, чем и спровоцировали небольшой рост котировок перед и после обеда.
Всего Нацбанк по наблюдениям участников рынка купил порядка $170 млн в два захода: в первый – $20 млн по 26,67 гривен, и во второй – около $150 млн по 26,66. Использовал регулятор интервенции по единому курсу и проводил свои операции через Matching. Основная часть этих покупок – валюта Нафтогаза. Именно такими масштабными скупками доллара НБУ удержал его котировки от активного проседания, а спекулянтам не оставалось ничего, кроме как поработать в формате “в две стороны”.
Ход торгов:
Как всегда в последний день месяца – спрос и предложение постоянно менялись за счет выхода большого числа участников в первой половине дня. К 11 часам доллар чуть просел при продаже – с утренних 26,68/26,71 до 26,68/26,70 гривен, но затем основную скрипку в курсообразовании уже играли Нафтогаз и НБУ.
НБУ купил свои первые $ 20 млн по 26,67 гривен, но на рынке начал ощущаться приток предложения (на торги вышел с продажей Укргазбанк). К 12:00 котировки опустились до 26,66/26,68 гривен, а вскоре Нацбанку пришлось второй раз выходить с выкупом еще $150 млн уже по 26,66 гривен, чтобы не допустить существенного проседания курса.
К обеду котировки еще остались на том же уровне 26,66/26,68 гривен, но после ухода Нацбанка и выхода СИТИбанка с покупкой – они подросли до 26,68/26,70 гривен.
Как только и нерезиденты ушли с рынка – межбанк остался в руках спекулянтов. Небольшими сделками к концу дня они подняли его на 1 копейку – до 26,69/26,71 гривен к завершению сессии.
Главные события 30 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,68 / 26,70
евро – 29,86 / 29,87
российский рубль – 0,3752 / 0,3758
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1233 / 1,1235
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