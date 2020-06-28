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Учёные создали новый радар для беспилотных машин. Благодаря нему автомобили научились «видеть» скрытых за углом людей.
В принципе, новую систему легко встроить в любые транспортные средства. В её основе лежит доплеровский радар, который работает на принципе Доплера: частота возвращённого от цели сигнала зависит от движения его источника и/или цели.
В случае с автомобилем, сигнал радара попадает на объект под определённым углом, а затем отражается от него, как шар от борта бильярдного стола, и направляется к другим объектам. Часть излучения возвращается обратно к автомобилю.
Изображение: ferra.ru
Такая машина может «видеть» скрытые объекты, что позволит оценить ситуацию на опасном перекрёстке: не выедет ли на дорогу, например, велосипедист. Ещё одно преимущество системы в её дешевизне.
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