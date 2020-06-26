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Транзит газа по южной ветке ГТС Украины увеличился на 50% из-за остановки Турецкого потока

Транзит газа по южной ветке ГТС Украины увеличился на 50% из-за остановки Турецкого потока

В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле. Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода «Турецкий поток» с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлению (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

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Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Поскольку разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от «Турецкого потока» или любого другого обходного газопровода.

С начала 2020 года, когда начал работать «Турецкий поток», Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и на Балканы. А зависимость исключительно от «Турецкого потока» несет большие риски для стран Южной Европы, ибо в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены.

Напомним, проложенный по дну Черного моря газопровод «Турецкий поток» принадлежит российскому ПАО «Газпром» и предназначен для транспортировки газа из России в Турцию, страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины. Его строительство началось в 2017 году, а первые поставки газа были произведены в январе 2020 года. Проектная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м в год (две нитки по 15,75 млрд куб. м), что полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 млрд куб. м в год).

По материалам Finance.UA
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