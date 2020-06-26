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Топ-3 познавательных видео на YouTube-канале Finance.ua

Топ-3 познавательных видео на YouTube-канале Finance.ua

Уверены, вы знаете, что у Finance.ua есть свой канал на YouTube. Здесь мы рассказываем о курсе валют, главных новостях и делимся финансовыми советами.

Если вы не частый гость на Youtube, посмотрите сейчас топ-3 полезных видео от Finance.ua. И конечно же, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новинки.

1. Как получать минимальную цену в интернет-магазинах. Покупать онлайн и экономить. О том, как найти товары по лучшей цене, рассказывает сооснователь Finance.ua Сергей Виндерских.

2. Как вернуть деньги за товар: что нужно знать о защите прав потребителей. Рассказываем, как правильно это сделать и как избежать лишних проблем с возвратом покупок. Ведь случаи, когда купили некачественный товар или что-то не подошло, случаются. И к ним лучше быть готовыми заранее.

3. Как получить справку о доходах онлайн. Всего за несколько минут в электронном кабинете Государственной налоговой службы вы получите необходимую справку. Но если знать, где искать. Советуем сохранить видео, обязательно пригодится.

🔊 Смотрите видео и подпишитесь на канал Finance.ua.

Обязательно напишите, о чем вам было бы интересно узнать больше всего. Если тема будет популярной, мы снимем отдельное видео.

По материалам Finance.UA
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