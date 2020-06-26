Завершается кампания по подаче деклараций

30 июня – последний день подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.

При этом граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2019 года, могут подать декларацию в 31 декабря 2020 года включительно.

Где подать декларацию:

по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом;

отправить по почте, но не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подач декларации;

средствами электронной связи в электронной форме.

Несвоевременная подача декларации является основанием для применения к налогоплательщику административной и финансовой ответственности.

Напомним, ГНС Украины разработала видеоуроки по подаче декларации в электронном виде. Ознакомиться с видеоуроками можно здесь.

Справка Finance.ua:

Суд может назначить следующие наказания за декларирование недостоверных сведений:

штраф в размере 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 42 500 – 51 000 грн);

общественные работы на срок от 150 до 240 часов;