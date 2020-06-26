Завершается кампания по подаче деклараций

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30 июня – последний день подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.
При этом граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2019 года, могут подать декларацию в 31 декабря 2020 года включительно.
Где подать декларацию:
Несвоевременная подача декларации является основанием для применения к налогоплательщику административной и финансовой ответственности.
Напомним, ГНС Украины разработала видеоуроки по подаче декларации в электронном виде. Ознакомиться с видеоуроками можно здесь.
Суд может назначить следующие наказания за декларирование недостоверных сведений:
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