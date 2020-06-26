0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Завершается кампания по подаче деклараций

Завершается кампания по подаче деклараций

30 июня – последний день подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.

При этом граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2019 года, могут подать декларацию в 31 декабря 2020 года включительно.

Где подать декларацию:

  • по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом;
  • отправить по почте, но не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подач декларации;
  • средствами электронной связи в электронной форме.

Как закрыть ФЛП 💼

Несвоевременная подача декларации является основанием для применения к налогоплательщику административной и финансовой ответственности.

Напомним, ГНС Украины разработала видеоуроки по подаче декларации в электронном виде. Ознакомиться с видеоуроками можно здесь.

Справка Finance.ua:

Суд может назначить следующие наказания за декларирование недостоверных сведений:

  • штраф в размере 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 42 500 – 51 000 грн);
  • общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
  • лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.