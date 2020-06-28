Представлена базовая версия Porsche Taycan (фото)

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Компания Porsche представила базовую версию электрокара Taycan.
Об этом сообщает Motor.
Базовая версия автомобиля дебютировала в Китае. Сначала были выпущены топовые версии автомобиля Turbo и Turbo S. Позже вышла более простая модификация 4S с двумя электромоторами.
Базовый Porsche Taycan получил задний привод и один электродвигатель. Как и заряжаемые версии, он оснащен двухступенчатым редуктором и пневматической подвеской.
Фото: Porsche
Новинка доступна с двумя вариантами тяговых батарей: на 79,2 кВтч и 93,4 кВтч. В первом случае электрокар имеет мощность 408 л. с., а во втором – 476 л. с. На одной зарядке автомобиль может проехать 414 километров.
Фото: Porsche
До сотни Taycan в базовой версии разгоняется за 5,4 секунды, а его максимальная скорость – 230 км/ч.
Базовая версия появится на китайском рынке за 125 400 долларов. О выходе новинки в Европе пока не сообщается.
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